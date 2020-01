Paris : la femme en niqab interpellée avec un couteau gare d'Austerlitz admise en psychiatrie

"Dans son sac, les policiers ont retrouvé un Coran, et un couteau avec une lame de 15 centimètres", indique une source proche du dossier à LCI confirmant une information du Point . Placée en garde à vue dans un premier temps, cette femme âgée de 37 ans a été finalement été admise dans la nuit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP ou I3P).

C'est un jeune militaire hors-service qui se trouvait là qui a jugé son attitude étrange et a immédiatement alerté les forces de l'ordre. Dimanche, à la gare d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris, la police a procédé à l'interpellation d'une femme en niqab au "comportement suspect".

Cet événement intervient deux jours après l'agression au couteau survenu vendredi dans un parc jouxtant Villejuif et l'Haÿ-les-Roses. Agression au cours de laquelle une personne a perdu la vie et deux autres a été blessée, tandis que l'assaillant a été neutralisé par la police.

La justice antiterroriste s'est saisie de l'enquête après avoir établi la "radicalisation certaine" du suspect. Selon le parquet national antiterroriste, l'enquête a démontré "le parcours meurtrier réfléchi et sélectif" emprunté par l'assaillant, Nathan C., un jeune homme de 22 ans converti à l'islam depuis 2017 et atteint de troubles psychiatriques depuis l'enfance.