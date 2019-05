Homme suspendu dans la Tour Eiffel : l'individu s'est rendu aux pompiers

L''individu se trouvait aux alentours de 16h entre le 2e et le 3e étage de la structure. A 16h30, il était arrivé au sommet. En début de soirée, il était debout en appui sur les barreaux de la tour, juste en-dessous du troisième et dernier étage du monument. Les négociations étaient toujours en cours à 20h. Les sapeurs-pompiers du Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) sont sur place.





Dépêchés sur place, des pompiers essayaient d'atteindre le grimpeur en descendant en rappel depuis le troisième étage de la tour de 324 mètres. La brigade de recherche et intervention de la police (BRI) a quant à elle pris contact avec le grimpeur, a indiqué une source policière à l'AFP, précisant que les motivations de cet homme étaient pour l'heure inconnues.