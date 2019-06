Paris : la vidéo d'un automobiliste agressant un malvoyant et son accompagnateur suscite l'indignation

Le conducteur s’arrête alors, sort de son véhicule et se dirige vers les deux piétons, non pas pour s’excuser… mais pour s’énerver et en venir aux mains.





- "Mais pourquoi vous tapez ? Pourquoi vous tapez avec le…Pourquoi vous tapez ? Pourquoi vous tapez", hurle l'automobiliste avant de devenir violent et de porter des coups à l’accompagnateur de la personne malvoyante.

- "Parce que, parce que vous passez sur un passage piéton et que j’ai la priorité", répond l'accompagnateur.





Plusieurs passants tentent de s’interposer. Mais plutôt que de se calmer, le conducteur commence à devenir menaçant envers la personne malvoyante. Il continue de crier et profère des insultes.





Il finira par regagner sa voiture, après que plusieurs personnes ont pris le numéro de sa plaque d’immatriculation et menacé d’appeler la police. Sa passagère le conduit jusqu'au véhicule, et remonte avec lui à bord. La voiture redémarre et les piétons poursuivent leur route...