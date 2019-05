Paris : le geste incompréhensible d'un conducteur de car ayant écrasé un homme après une dispute

À Paris, sur le quai Voltaire, un bus à étage transportant des touristes du monde entier a percuté l'arrière d'une voiture blanche. Les deux conducteurs en viennent aux mains. Brusquement, le chauffeur du bus, toujours au volant, redémarre et tourne à gauche et l'automobiliste, un homme de 56 ans, est écrasé contre un autre bus et décède immédiatement. Le conducteur du bus, âgé de 46 ans, est placé en garde à vue pour homicide volontaire. Son test d'alcoolémie s'est révélé négatif.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.