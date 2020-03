Paris : les pharmacies dans le viseur des cambrioleurs

Un peu avant 3h dans la nuit de mercredi à jeudi, au 31 rue Lübeck, dans le 16e arrondissement de Paris, trois mineurs se sont introduits dans la pharmacie en forçant la porte coulissante. L’alarme s’est alors déclenchée. A l’arrivée des policiers, les auteurs ont tenté de prendre la fuite. Ils ont été interpellés, en possession de 100 € en numéraire dérobés dans la pharmacie. Direction garde à vue. La sûreté de Paris est chargée de l’enquête.

Rebelote, un peu plus tard, vers 3h30, cette fois dans le 18e arrondissement : au 10 bis avenue de Saint-Ouen, trois individus se sont introduits dans la pharmacie de la Fourche en forçant le rideau de fer et les portes coulissantes. Ils y ont dérobé quatre rasoirs, quelques rouleaux de pièces et une boîte de Doliprane. Les policiers de la BAC locale les ont interpellés en flagrant délit. Les trois auteurs sont mineurs et ont été placés en garde à vue. Le commissariat du 18e est chargé de l’enquête.