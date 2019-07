Paris : un automobiliste soupçonné d'avoir traîné un policier sur 200 mètres près des Champs-Elysées en garde à vue

Il était environ 2h40 dans la nuit de lundi à mardi quand deux policiers en poste devant le commissariat du 8e arrondissement de Paris aperçoivent un véhicule Volkswagen Passat noir qui entrait dans une rue en sens interdit. Le véhicule se rend alors compte qu’il est en infraction au code de la route et fait demi-tour. Les policiers décident de le contrôler.





Le chauffeur s’arrête. Il s’agit d’un véhicule VTC avec un client à l’arrière. Le conducteur n’a pas pu justifier sa qualité professionnelle. Il ne présente pas non plus son permis de conduire. Il démarre brutalement. Un des deux policiers se retrouve alors le bras coincé dans la voiture au niveau de la vitre. Le véhicule continue sa route puis tourne à droite sur l’avenue Winston Churchill. Le fonctionnaire dont le bras est coincé par la vitre constate alors que la vitesse du véhicule augmente. Il s’empare du volant, le braque vers le trottoir. Le véhicule terminera sa course au niveau des palissades du chantier du Grand Palais.