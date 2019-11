Paris : un car de la compagnie Flixbus prend feu sur le périphérique, pas de blessés

"Pour des raisons encore inconnues, un car longue-distance assurant le trajet entre Paris et Grenoble et opéré par un partenaire pour le compte de FlixBus, a été victime d'un incendie à Paris ce jeudi 14/11, vers 14h20, à proximité de la porte d'Ivry", a confirmé Flixbus dans un communiqué. "L'ensemble des 41 passagers à bord ainsi que le conducteur ont pu immédiatement sortir du car et sont sains et saufs", a ajouté la compagnie, précisant qu'une enquête allait être menée "afin de déterminer les causes exactes de l'incendie".