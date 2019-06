Paris : un enfant de 9 ans décède des suites de ses blessures après avoir chuté du 9e étage

L'appel au 18 a été passé peu après 21 heures mercredi soir. A 21h24, les pompiers sont intervenus au pied d'un immeuble du 13e arrondissement de Paris pour porter secours à un enfant qui venait de faire une chute d'une trentaine de mètres.





"L'enfant âgé de 9 ans [et non 11 ans comme écrit dans un premier temps] est tombé du 9e étage au niveau du 30 rue Nationale. On ignore à ce stade les circonstances du drame, mais la chute est selon toute vraisemblance accidentelle, indique une source proche du dossier à LCI. La victime a été prise en charge par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle a été emmenée à l'hôpital dans un état grave".