Paris : un incendie dans le 11e arrondissement fait au moins 3 morts

Un incendie s'est déclaré tôt ce samedi matin rue de Nemours dans le 11e arrondissement de Paris, où trois immeubles sont touchés. Un bilan provisoire fait état d'au moins trois personnes décédées et d'un blessé grave, transporté à l'hôpital en urgence absolue.





Vingt-sept personnes, dont un sapeur-pompier de Paris, ont été légèrement blessées dans cet incendie sur lequel interviennent 200 pompiers de plusieurs casernes. Le feu s'est déclenché vers 5 heures du matin dans un bâtiment de six étages abritant un restaurant, un hammam et des habitations. "Une quinzaine de sauvetages ont été réalisés immédiatement par des échelles et échelles à crochets", a précisé le capitaine Florian Lointier, indiquant vers 08H45 que le feu était "maîtrisé mais pas éteint".





Un centre d'accueil pour les personnes impliquées a été établi, indique la Protection civile sur son compte Twitter.