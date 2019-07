Paris : un ouvrier tué et trois autres blessés dans l'effondrement d'un échafaudage

Ce drame est survenu sur un chantier à Paris. Un échafaudage s'est effondré alors qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres de hauteur. Un ouvrier est mort sur place et trois autres sont gravement blessés. Les faits se sont produits dans le quartier de la place d'Italie. Une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte par le parquet de Paris.



