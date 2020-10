Paris : un restaurant casher du 19ème arrondissement vandalisés avec des croix gammées et des insultes antisémites

Les faits ont été commis au cours de la nuit de jeudi à vendredi, a confié à LCI une source policière. Les auteurs ont fracturé le barillet du rideau de fer, saccagé le restaurant et inondé les lieux. Si le vol de la caisse peut sembler dérisoire – une cinquantaine d'euros -, les inscriptions à caractère antisémite, elles, sont nombreuses. Sur des images publiées sur Twitter, on distingue plusieurs croix gammées et des propos antisémites.

"Je me suis rendu sur place dès ce matin pour dénoncer cette abomination et témoigner notre indignation et notre solidarité !", a assuré sur Twitter François Dagnaud, le maire de l'arrondissement. "Cette maladie de l’antisémitisme et du racisme dans notre pays doit être affrontée avec toute notre détermination, sans complaisance ni sous-estimation", a estimé David Assouline, sénateur de Paris.