Paris : une centaine de fumeurs de crack évacués d'une gare RER

Pour Anissa, 40 ans, accro au crack depuis 23 ans, "on ne fait que reculer le problème". "On a été à la Chapelle, à Saint-Denis, à porte d'Aubervilliers... Et maintenant où ? Peut-être qu'on finira à fumer en bas des Champs-Élysées", soupire-t-elle. "Clochards, prostituées, crackers, on a tous une souffrance en nous. On cherche pas à faire peur, on n'est pas fiers de ça, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir", ajoute-t-elle, en réclamant "un endroit" où pouvoir fumer loin des regards.

À Paris, pour pouvoir avoir accès à l'unique salle de consommation à moindre risque, "il faut se shooter" (s'injecter, ndlr), rappelle-t-elle. "Moi je fais que fumer du crack, donc je peux pas y aller", explique-t-elle.