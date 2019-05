Paris : une femme et son bébé renversés par une trottinette électrique

Plus de peur que de mal. Lundi 20 mai, un accident impliquant une trottinette électrique s'est produit à l'angle des rues Galvani et Vernier, non loin de la porte de Champerret, dans le 17e arrondissement de Paris.





C'est là qu'une femme et son bébé de 7 semaines ont été renversés par une trottinette électrique. L'époux et père des deux victimes, qui se trouvait à quelques mètres des lieux de l'accident, a entendu un choc puis les cris de son enfant. Quand il s'est retourné, il a alors vu un jeune homme sur le capot d'une voiture. Le quadragénaire a très vite réalisé qu'un accident impliquant une trottinette électrique, venait de se produire.