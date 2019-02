Paris : une femme retrouvée décapitée à son domicile, l'un de ses fils reconnaît les faits

Les sapeurs-pompiers ont fait une découverte glaçante ce dimanche, lors d'une intervention dans le 12e arrondissement de Paris. Selon des informations recueillies par LCI, une femme de 60 ans a été retrouvée morte en début d'après-midi à son domicile, situé rue Théophile Roussel.





Contactés par l'un des fils de la victime, qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles, les secours ont trouvé celle-ci allongée au sol, entourée de couteaux. La femme avait été décapitée et sa tête déposée dans le four.