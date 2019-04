Malte : un étudiant français passe plus de deux mois en prison après avoir uriné sur un mur

Titouan B. et ses amis prennent peur lorsque les policiers les interrogent. L'étudiant, qui ne comprend pas un mot de ce qui lui est dit en maltais et en anglais, a alors un mauvais réflexe : il s'enfuit en courant.





"J'ai rien compris aux événements ce soir-là. On est sorti, on a été en boîte, on a bu quelques verres. En sortant de l'établissement, j'ai eu envie de faire pipi, ça arrive à tout le monde. Alors quoi, j'ai fait pipi contre un mur. Et tout a dégénéré, en quelques secondes", confie à LCI le jeune homme ce samedi.





Il poursuit : "Je me suis mis à courir. J'ai eu peur sans doute en voyant la police, la panique. Peut-être aussi parce que j'avais mon avion aux alentours de 10 heures, qu'il était 5-6 heures du matin et que je n'avais pas envie de rater mon vol. Mes copains, eux, n'ont pas été inquiétés, ils n'avaient pas encore commencé à uriner. Ils n'ont pas bougé. Moi les policiers m'ont rattrapé, ils m'ont tapé. Je me suis mis en boule, ils ont continué. Puis ils m'ont menotté, et ils m'ont embarqué au poste".





Selon Presse Océan, un des officiers aurait été blessé au doigt au cours de l’interpellation. Titouan B., lui, est placé en détention. "Il parait qu'un policier s'est cassé deux doigts, je ne sais pas. Sans doute quand il me tapait, assure le jeune homme. Ils étaient quatre policiers sur moi, j'étais tout seul, je ne vois pas comment j'aurais pu leur faire mal, ni dans la rue, ni après au poste où j'étais menotté à ma chaise jusqu'à ce qu'on m'envoie en prison"





Alertés les parents du jeune homme domiciliés à La Roche-sur-Yon sont pris de panique. Ils espèrent que la mésaventure sera passagère. Ce ne sera pas du tout le cas…