Pas-de-Calais : le jeune homme qui a tué son père mis en examen et placé en détention provisoire

Les enquêteurs, mobilisés en nombre, ont recueilli divers témoignages et indices pour comprendre les circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce drame familial juste après Noël. Lors de sa garde à vue, l'auteur des coups de feu, âgé de 25 ans et aîné de la famille, a reconnu les faits. Il aurait décidé d'utiliser son arme, détenue légalement, lors d'une dispute entre sa mère et son père alcoolisé, a rapporté le parquet de Boulogne-sur-Mer, cité par l'AFP.

La sœur (16 ans) et le frère (20 ans) du suspect auraient indiqué que les enfants du couple ne supportaient plus le "climat de violences conjugales qui a conduit au drame" et "en avaient marre de subir les agressions verbales et physiques du père sur leur mère depuis des années". Dans un premier temps, l'auteur des coups de feu avait évoqué le fait que son père avait cherché à étrangler sa mère. Devant l'absence de preuves médico-légales confirmant cette strangulation, les membres de la famille ont admis avoir "inventé" cette agression physique.