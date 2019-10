Passage vers l’Angleterre : quels sont les contrôles à Calais et en Belgique ?

JT 20H - Les contrôles des camions ont largement été renforcés dans le Calaisis. Face à la situation, les filières de passeurs se sont réorganisées en amont, notamment en Belgique.

Trente-neuf corps ont été découverts dans la remorque d'un camion le 23 octobre, à l’est de Londres. L'enquête menée par la police britannique a révélé que le poids lourd était passé par Zeebruges en Belgique, avant de traverser la Manche. Si les passeurs privilégient ce port, c'est parce que les contrôles sont de plus en plus fréquents à Calais. Comment fonctionnent concrètement les contrôles ? Quelle est l'ampleur du trafic ?



