Passages à niveau : encore 155 points noirs à traiter

La publication du rapport sur la sécurisation des passages à niveau, commandé par le Premier ministre Édouard Philippe, a eu un écho tout particulier ce vendredi 12 avril 2019. Dans la nuit du jeudi, une femme et sa fille ont été percutées par un train lancé à 130 km/h sur un passage à niveau à Pavilly, en Seine-Maritime. Ce croisement fait partie des 155 points noirs encore recensés dans notre pays. Une enquête devra déterminer les circonstances de l'accident et savoir notamment si les barrières ont fonctionné normalement.



