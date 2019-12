Pau : une agente des impôts détourne 241 000 euros destinés à des personnes hospitalisées en EHPAD

Lors de sa garde à vue, elle aurait tout avoué aux enquêteurs, expliquant être surendettée et souffrir de problèmes de santé et familiaux. Alors qu’elle n’éveillait aucun soupçon depuis de longues années, la femme, suspendue de ses fonctions jusqu’à son procès, opérait des virements plus conséquents ces dernier mois, parfois de 9 000 euros en une fois.