Pédophilie : ces particuliers qui traquent les suspects

En moins de 24 heures, la jeune femme est contactée par plusieurs hommes. "La grande majorité est là pour draguer et avoir des rapports. On m'a envoyé, après quelques messages et sans que je demande quoi que ce soit, des photos de sexes, des vidéos explicites. On m'a proposé de l'argent contre des relations sexuelles. Et quand j'ai dit à mes interlocuteurs que j'avais 12 ans, ça n'a pas freiné certains". Marie obtient alors un numéro de téléphone de l'un de ces hommes, âgés de 40 ans. Rendez-vous est fixé dans un parc de la ville, à 17h30, alors que l'espace est fermé au public.





"J'y suis allée avec un ami, et on a coincé cet individu. Il disait qu'il voulait discuter avec moi, me réchauffer. On l'a filmé, et on lui a dit que s'il recommençait à faire ça avec des mineurs, ça irait très mal pour lui. Puis on l'a laissé partir, et on est parti nous aussi", nous raconte la jeune fille. La vidéo du rendez-vous a été postée sur les réseaux sociaux dans la foulée et a été vue des milliers de fois, en France mais aussi à l'étranger.