Pédopornographie : quel est ce logiciel américain qui a permis 65 interpellations en France ?

Il s'agit d'une opération d'une ampleur inédite. D’après nos informations, 65 hommes ont été interpellés dans toute la France par l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) de la police judiciaire française. Soupçonnés d’avoir consulté de façon régulière au cours des derniers mois des contenus pédopornographiques sur la toile, ils ont pour beaucoup ont été identifiés, dans un premier temps, grâce à l’aide des autorités américaines. Un logiciel informatique - utilisé notamment par le FBI (Federal Bureau of Investigation) - permet chaque année de détecter près de 100.000 connexions dans l’Hexagone à des sites à caractère pédopornographique. LCI vous en dit plus sur ce logiciel.

Baptisé Child Protection System (CPS), le logiciel a été développé il y a une dizaine d'années par l'association américaine à but non lucratif Child Rescue Coalition pour surveiller les pédocriminels en ligne. Il permet d'identifier et de géolocaliser en temps réel les adresses IP utilisées pour consulter du contenu pédopornographique. Mise à la disposition des forces de l'ordre gratuitement, l'outil est utilisé dans 95 pays et permet d'identifier chaque année dans le monde 30 à 50 millions de d'adresses IP suspectes.

Il revient ensuite aux enquêteurs de découvrir qui se cache derrière ces adresses en contactant notamment les fournisseurs d'accès à internet afin d'obtenir un nom. Pour autant, le titulaire de cette adresse n'est pas forcément l'auteur de ces recherches, qui peuvent par exemple avoir été faites dans un cybercafé. Mais pour Dennis Nicewander, substitut du procureur dans le comté de Broward (Floride) interviewé par NBC News, cet outil, utilisé par la FBI, a révolutionné la lutte contre la pédocriminalité. Sur la dernière décennie, il a poursuivi en justice environ 200 personnes de sa région identifiées grâce à CPS. "Cela a rendu le processus de recherche tellement automatique et simple que les gars sont juste assis là à attendre d'être arrêtés", ironise-t-il. Depuis sa création de ce logiciel, il a rendu possible l'arrestation de plus de 12.500 personnes dans le monde.