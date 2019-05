Perpignan : appel à témoins pour retrouver un homme qui aurait tenté de jeter un enfant d'un pont

La personne activement recherchée serait un homme de type européen, "ayant entre 30 et 40 ans, mesurant environ 1,70 m, de corpulence normale, aux yeux foncés et aux cheveux grisonnants".





Au moment des faits, il était porteur d’une sacoche banane noire portant l’inscription "The forth" et ne parlant pas très bien le français ("il serait peut-être originaire des pays de l’Est", précise l'appel à témoin). Un portrait-robot a été établi.





Toute personne susceptible de fournir des informations aux enquêteurs est priée de contacter l’hôtel de police de Perpignan au 04 68 35 70 00.