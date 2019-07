Perpignan : la permanence du député LaREM saccagée par des Gilets jaunes

Sur les réseaux sociaux, la classe politique s'est indignée face à ce geste. Le Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a assuré que "tout est mis en œuvre pour identifier les lâches auteurs de ces faits inexcusables. Ils devront répondre de leurs actes devant la Justice."





Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LaREM) a "condamné" sur Twitter ces actes et a exprimé son "entière solidarité" au député et ses collaborateurs. "La violence, le vandalisme et les tentatives d’incendie ne sont pas des moyens d'action tolérables dans une démocratie."