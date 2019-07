Perpignan : soupçonné d'avoir tué sa femme en présence des enfants, un homme en garde à vue

Lundi également, le Haut conseil à l'égalité (HCE, une instance consultative indépendante) s'était "porté volontaire" pour "identifier les parcours et les éventuels manquements qui ont conduit au meurtre" de ces femmes. Mercredi, la comédienne Eva Darlan et le magistrat honoraire Luc Frémiot ont lancé une pétition sur la plateforme change.org intitulée "Non assistance à femmes en danger", dans laquelle ils appellent également à une "enquête conjointe" des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Le texte a recueilli plus de 5.300 signatures.





La page Facebook "Féminicides par compagnons ou ex" a recensé 73 décès depuis le début de l'année 2019. Cent trente femmes sont mortes en 2017 en France tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 123 en 2016, selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur.