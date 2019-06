Plainte pour viol : entendu par la police, Neymar dit avoir été violent à la "demande" de la mannequin Najila Trindade

Les supporteurs étaient nombreux à l'attendre et c'est en costume sombre et chemise blanche que l'attaquant du PSG est arrivé. Jeudi 13 juin, Neymar Jr s'est rendu dans un commissariat de police de Sao Paulo au Brésil pour y faire une déposition et répondre des accusations de viol de la Brésilienne Najila Trindade. Le numéro 10 du club parisien est arrivé dans une voiture privée, puis s'est déplacé jusqu'à l'entrée du commissariat avec l'aide de béquilles, en raison de sa blessure à la cheville droite qui l'a contraint au forfait pour la Copa America.





L'athlète a ainsi livré aux enquêteurs pendant trois heures (de 15h40 à 18h36) sa version des faits dans l'affaire qui l'oppose à Najila Trindade, mannequin de 26 ans, qui l'accuse de l'avoir violée dans une chambre de l'hotel Arc de Triomphe Sofitel situé près des Champs-Elysées à Paris. Les faits auraient été commis le 15 mai dernier.





"La vérité apparaît tôt ou tard. Mon seul souhait est que cette affaire se termine au plus vite", a-t-il déclaré face aux journalistes.