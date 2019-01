Policiers mobilisés, métros fermés, secteurs impactés... Ce qu'il faut savoir avant les manifestations des Gilets jaunes samedi à Paris

Pour cette "manifestation à risques" dans la capitale, 5000 forces de l'ordre seront donc mobilisées, 14 blindés seront déployés et 50 détachements d'actions rapides mis en place (groupes de 20 à 25 policiers ultras mobiles dédiés aux intervention et interpellations). Un dispositif similaire à celui mis en place les 8 et 15 décembre 2018.