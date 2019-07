Une employée de Pôle emploi suspectée d'avoir détourné 260.000 euros d'argent public

Employée de Pôle emploi et même "référente fraude" de son agence, une femme est suspectée d'avoir détourné plus de 260.000 euros d'argent public, révèle l'Est Républicain ce mercredi. Interpellée début juin, elle a reconnu les faits et sera jugée début décembre. Sept autres personnes sont également mises en cause pour "recel" et ont aussi reconnu les faits.