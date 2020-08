Port du masque : les deux mineurs qui avaient frappé une infirmière placés sous contrôle judiciaire

Selon une source proche de l'enquête, les deux garçons auraient giflé et donné des coups de pied à la victime, dont ils ignoraient la profession. L'un des deux était défavorablement connu des services de police et de justice, présentant des antécédents judiciaires pour des faits d'extorsion et de violence. Présentant de "nombreuses plaies superficielles et contusions", l'infirmière avait refusé d'être prise en charge par les pompiers. Cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits.

"La vocation d'un soignant ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital ou d'un cabinet. C'est précieux. C'est généreux. Cela nous protège tous", s'était ému le ministre de la Santé, Olivier Véran, en réaction à l'agression. "Honte et colère que cela puisse récolter en retour cette violence lâche et infâme. Soutien et affection pour cette infirmière".