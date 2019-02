Paris : un obus de guerre découvert sous le périphérique, le trafic fortement perturbé

PERTURBATION - Le trafic sur le périphérique parisien est fortement perturbé ce lundi après-midi après la découverte d'un obus sous le périphérique, au nord de Paris. L'axe de l'autoroute A1 entre le Stade de France et Paris est fermé, comme les périphériques intérieurs et extérieurs et le boulevard des Maréchaux au niveau de la porte de la Chapelle.