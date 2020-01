Potentiel tir de LBD à bout portant lors de la manifestation parisienne : l'IGPN saisie Image d'illustration

VIOLENCES POLICIÈRES - Postée jeudi sur Twitter, une vidéo montrant de violents affrontement entre des manifestants et les forces de l'ordre interroge. Un policier a-t-il effectué un tir de LBD à bout portant sur un individu ? Si aucune plainte n'a pour le moment été déposée, l'IGPN a été saisie.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre une intervention musclée des forces de l'ordre lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris, ce jeudi 9 janvier. La scène se déroule rue Saint Lazare à Paris, après que de violents échauffourées aient éclaté à l'arrivée du cortège place Saint-Augustin. On y voit une rangée de policiers lourdement équipés repousser la foule, à l'aide de matraques et de boucliers. Le vidéaste se tient en première ligne. Les images montrent tout d'abord un fonctionnaire donner un grand coup de matraque face à lui, un autre procède à un mouvement de droite à gauche avec son bâton de défense. Puis un des agents, équipé d'un LDB, pointe son arme face à un manifestant (à la douzième seconde de la vidéo ci-dessous). Une détonation retentit et plusieurs personnes s'écroulent au sol. Au moins l'une d'entre elle reçoit une pluie de coups de matraques. "Que penser de ce tir à bout portant ?", interroge le journaliste David Dufresne, qui répertorie les différentes violences policières supposées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes fin 2018.

Des internautes ont diffusé des ralentis de cette même vidéo, visibles ici, permettant de mieux visualiser le tir. On observe bien un nuage de fumée, juste après la détonation. Ces images ont été filmées par Laurent Bigot, journaliste et maître de conférences. "Il se trouve que j'ai été cinq ans dans le corps préfectoral comme directeur de cabinet de préfet donc en charge de la police et gendarmerie et du maintien de l'ordre, a-t-il expliqué ce vendredi sur Twitter. Ce que j'ai vu hier ce n'est pas du maintien de l'ordre mais la volonté de faire mal."

Des images d'un autre journaliste présent sur place, Wladimir Garcin-Berson, du Figaro, montrent cette même scène sous un autre angle. "Il me semble avoir vu un usage de flashball quasiment à bout portant, au moment des fortes tensions légèrement en amont de Saint-Lazare, note-t-il à la fin de la manifestation." Et d'ajouter en publiant la vidéo ci-dessous, "ce serait à ce moment : tensions, on entend distinctement le son du LBD, alors que la distance entre manif/FDO est infime, puis des manifestants hurlent 'criminels !' aux forces de l'ordre, et certains accourent. Quelqu'un semble tomber."

Des "risques lésionnels" en deça de 10 mètres

Si l'usage de LBD est un des moyens choisis par les forces de l'ordre dans le cadre de leur stratégie de maintien de l'ordre, la distance à laquelle le tir a été opéré pose question. Une note d'instruction du ministère de l'Intérieur rappelle que le LBD, une "arme de force intermédiaire", "dispose d’un fort pouvoir d’arrêt jusqu’à une distance maximale de 50 mètres, avec des risques lésionnels plus importants en deçà de 10 mètres." "Dans la mesure du possible, le tireur s’assure que les tiers éventuellement présents se trouvent hors d’atteinte, afin de limiter les risques de dommages collatéraux, souligne-t-elle. Il prend également en compte le fait que l’efficacité du dispositif est fonction d’un certain nombre de paramètres (distance de tir, mobilité de la personne, vêtements épais ou non, etc.)." Il est par ailleurs interdit de viser la tête.

La victime reste pour le moment inconnue. Le vidéaste ne sait pas ce qu'elle est devenue : "c'était la confusion et les policiers ont poursuivi leur charge pour scinder le cortège en deux", détaille-t-il, il a donc ensuite poursuivi sa route. Une vidéo, postée par Sputnik, montre l'une des personnes tombées à terre, blessé au crâne. Il ne s'agit pas cependant de l'homme portant une capuche et qui semble touché par le tir, mais d'un homme situé à gauche de la scène, captée par Laurent Bigot. Reconnaissable à sa tenue, c'est lui qui est frappé à l'aide d'une matraque après le tir de LBD.

Une enquête pour violences volontaires confiée à l'IGPN

Contacté par LCI, la préfecture de police indique que la vidéo est "parcellaire et sortie de son contexte". "Les policiers et gendarmes ont été pris à partie par des personnes violentes et ont riposté avec des moyens de défense intermédiaires: lacrymogène et LBD, souligne-t-on. Au cours de cette manœuvre, 16 policiers ont été blessés." "Aucune plainte pour tir de LBD n’a à ce jour été porté à la connaissance de la préfecture de police", ajoute l'institution. Selon nos informations, le parquet de Paris a cependant ouvert une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique". Cette enquête a été confiée à l'IGPN pour faire la lumière sur ces événements.