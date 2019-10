Pour lutter contre les trafics de billets, la police fait appel à des "cash dogs"

JT 20H - Les policiers de la douane peuvent désormais compter sur des spécialistes pour intercepter les devises non déclarées, des chiens renifleurs de billets.

Pour démonter les filières de blanchiment d'argent, les douanes ont recours à des "cash dogs". Ce sont des chiens entraînés pour reconnaître l'odeur des billets de banque et ils sont pour l'instant utilisés à titre expérimental. Mais leur odorat 100 000 fois plus puissant que le nôtre est devenu indispensable aux gendarmes, notamment lors des perquisitions.



