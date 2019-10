Pourquoi l'affaire Dupont de Ligonnès fascine-t-elle autant ?

FAIT DIVERS – Huit ans et demi après le drame, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, a de nouveau fait parler d'elle, vendredi 11 octobre, avec l'arrestation d'un homme, à Glasgow, pris à tort pour le célèbre fugitif. De quoi alimenter une fascination qui ne se dément pas, comme nous l'expliquait le psychanalyste Michel Lejoyeux.

Ce fut le cas quand, en avril 2015, des ossements, des cartouches avaient été retrouvés dans le Var, non loin de l'endroit où le père, principal suspect dans l'affaire, avait été aperçu pour la dernière fois. Ç'a l'a également été le 9 janvier 2018 quand, sur la foi d'un signalement, 20 policiers ont perquisitionné un monastère à Roquebrune-sur-Argens où , sur la foi d'un signalement, ils pensaient trouver un homme ressemblant fortement à XDDL. Et ce fut encore à cet emballement qu'on assista quand, vendredi 11 octobre, Le Parisien, sur la foi de sources policières concordantes, annonça que le fugitif avait été arrêté à la descente d'un avion à Glasgow. Une information finalement démentie par les tests d'ADN auxquels a été soumis le suspect, qui n'était donc tout simplement pas Xavier Dupont de Ligonnès.

Des nouveautés qui ne manquent jamais de relancer la fascination pour l'affaire, en témoignent les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, vendredi 11 et samedi 12 octobre, où les mots-clé "Glasgow", "DupontDeLigonnès" et "XDDL" étaient parmi les plus utilisés sur Twitter. Les enquêteurs ont reçu près d’un millier de témoignages, tous explorés minutieusement. Régulièrement, des hôteliers ou des anonymes croient avoir aperçu Xavier de Ligonnès. Et aussitôt, les informations et les rumeurs se multiplient. Pourquoi autant de passion ?

En 2015, nous avions interrogé Thierry, journaliste à Nantes, qui avait couvert ce fait divers : "Le cas de Ligonnès intéresse, car c’est une histoire affreuse arrivée en pleine ville, dans un quartier bourgeois, touchant une famille apparemment sans problème, catholique, bien sous tous rapports. Les enfants étaient beaux, populaires."