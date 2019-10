Pourquoi l'imam de la mosquée que fréquentait Mickaël Harpon n'a pas été expulsé en 2015 ?

POLÉMIQUE - Mickaël Harpon, auteur des quatre assassinats perpétrés le 3 octobre à la préfecture de police de Paris, fréquentait la mosquée de Gonesse (Val d'Oise). Un des deux imams, Ahmed Ilali, aurait dû quitter la France en 2015 alors qu'il était imam à Sarcelles. Quatre ans plus tard, ce dernier est toujours présent, et assure cinq prières quotidiennes à la mosquée de Gonesse.

Depuis jeudi dernier, la mosquée de Gonesse est scrutée de près. C'est là que se rendait depuis quelques années Mickaël Harpon, auteur de la tuerie qui a fait 4 morts et un blessé grave le jeudi 3 octobre à la préfecture de police de Paris. C'est là que cet informaticien âgé de 45 ans allait régulièrement prier en tenue depuis quelques temps. Comme Mickaël Harpon le faisait jusqu'à début octobre, des dizaines de fidèles se rendent chaque jour dans ce lieu de culte du Val d'Oise pour pratiquer leur religion.

Le député ajoute : "Il recrutait des jeunes délinquants, mettait dehors les anciens musulmans de la mosquée, faisait rentrer des salafistes, etc. Les anciens ont vu arriver ce jeune qu’ils ont recruté. Très vite, il a commencé par tout diriger dans la mosquée, par faire entrer des gens peu fréquentables. Les services de renseignement savaient. Pour en parler régulièrement avec eux, il savait cet individu dangereux. Il a même été à l’époque sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français en 2015. Celle-ci n’a jamais été mise en oeuvre".

"Cet imam était très connu, avant d’être à Gonesse il était à Sarcelles. Nous avons fait en sorte, avec les responsables d’une des mosquée de Sarcelles de l’évincer de la ville car il commençait à avoir des attitudes extrêmement dangereuses pour la communauté musulmane de la Ville", a déclaré au Figaro François Pupponi, maire de Sarcelles jusqu'en août 2017 et désormais député.

Comme l'a révélé Le Point lundi, "parent d'un enfant français", l'imam Ahmed Hilali avait en effet pu "bénéficier en 2014 à ce titre d'une carte de résidence temporaire d'un an". Début 2015, il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Mais quatre ans plus tard, l'imam est toujours dans l'Hexagone et continue son activité plusieurs fois par jour dans cette mosquée du Val d'Oise.

"Comment est-il possible qu'un imam radicalisé, et ce sont les services de renseignement qui le disent, à qui on notifie une obligation de quitter le territoire français en 2015, est toujours là en 2019 ? Cela s'appelle un dysfonctionnement majeur, cela s'appelle une faute, c'est grave", s'agace l'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi.

"Cette obligation de quitter le territoire n'avait pas été délivrée du fait de ses prêches radicaux et de ses fréquentations, comme l'on dit certains. Mais parce qu'il n'apportait pas la preuve qu'il subvenait aux besoins de son enfant", indique-t-on du côté du ministère de l'Intérieur contredisant les affirmations du député.

Selon le ministère de l'Intérieur, "l'obligation de quitter le territoire français avait été abrogée après que celui-ci a apporté la preuve qu'il s'occupait bien de son enfant".