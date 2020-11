Prêtre orthodoxe blessé à Lyon : pas une affaire terroriste, mais d'adultère

La victime, visée par un tir de fusil à canons sciés alors qu'elle fermait la porte de l'église, avait été touchée au thorax et à l'abdomen. Le suspect interpellé en fin de semaine, qui conteste l'intention d'homicide "en affirmant avoir voulu blesser la victime et non la tuer", toujours selon le communiqué du procureur, a "fourni des indications qui ont permis aux enquêteurs de retrouver dans la Saône des éléments de l’arme utilisée". Il a été déférée ce dimanche au parquet dans le cadre de "l’ouverture d’une information judiciaire du chef de tentative d'assassinat". Des réquisitions de mise en examen et de placement en détention provisoire ont été prises.