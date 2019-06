Prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe : qui est Francis Dorffer, le détenu radicalisé ?

Comment expliquer de tels antécédents judiciaires ? Interrogé par l'Est Républicain, Francis Dorffer avait relate une enfance marquée par l'absence d'amour et la disparition de sa soeur, morte d'une overdose. A 12 ans, il est placé en foyer. "Il n'y a plus eu ni affection, ni amour à la maison. C'est elle qui s'occupait de moi, elle avait pris le rôle de ma mère, débordée par son travail, mon frère et mon père qui buvait." En 2006, Francis Dorffer déclarait devant les assises de la Moselle, avec fatalité : "Je vais crever en taule, alors qu’est-ce que je risque? Je peux tuer encore, frapper, faire toutes les conneries, ça ne sera pas pire pour moi."