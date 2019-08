Prison de Fresnes : enquête ouverte après un feu d'artifice sauvage devant les bâtiments

Le commissariat est saisi de l'enquête en raison de l'interdiction préfectorale des feux d'artifice sauvages. Si c'était le premier cas recensé pour la prison de Fresnes, d'autres centres pénitentiaires ont déjà été confrontés à des festivités pyrotechniques similaires. Dont la prison de Belfort, il y a tout juste deux semaines, ou encore la prison des Baumettes à Marseille, où plusieurs feux ont été signalés récemment. Selon Le Parisien, il s'agissait à chaque fois de fêter l'anniversaire d'un détenu. Le syndicat FO assure que "cela commence à être récurrent et agaçant", notamment à cause du risque d'incendie. Les détenus ont en tout cas été ravis du spectacle et l'ont fait savoir à grand renfort d'exclamations et d'applaudissements.