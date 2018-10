Grasse : des détenus cassent quatre murs de cellules pour aller en tabasser un autre

Ils avaient déjà fait plus de la moitié de leur parcours dans la prison. Des détenus de la maison d'arrêt de Grasse ont cassé quatre murs de leurs cellules respectives afin d'atteindre un autre prisonnier, sept blocs plus loin. C'est ce mardi soir que les autorités et les agents de la pénitentiaire ont découvert le massacre dans le quartier des mineurs. L'alerte avait été donnée par un détenu lui-même, qui avait contacté la gendarmerie de Nice pour signaler des faits anormaux. Les prisonniers étaient parvenus à se faufiler de cellule en cellule en enlevant un par un des parpaings des murs, rapporte Nice-Matin. Ils avaient en tête de tabasser un autre prisonnier mineur, à la suite d'un différend et d'injures.