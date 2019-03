Prisonniers radicalisés : quelles conditions de détention ?

Sur les 71 000 détenus français, l'administration pénitentiaire a identifié plus de 1 600 radicalisés. Environ 1 100 sont des prisonniers de droit commun, et 500 incarcérés pour des faits de terrorisme. Depuis 2018, les autorités ont mis en place plusieurs quartiers d'évaluation. Les plus violents sont placés à l'isolement, et ceux qui exercent un prosélytisme en détention ordinaire seront incarcérés dans les quartiers de prise en charge de la radicalisation.



