Privation de soins dans les Vosges : "L’enfant de 2 ans et demi qui pesait 5 kilos va mieux"

Soupçonnant un cas de maltraitance, les enquêteurs se sont rendus au domicile des parents. La mère vivait là avec ses cinq enfants, trois d’une première union dont l’aîné avait 10 ans et deux qu’elle avait avec son actuel conjoint dont ce petit garçon de deux ans et demi et son frère de 4 ans. "On se serait cru dans un bidonville en Inde", a commenté une source proche du dossier à Vosges Matin. Derrière la porte, des détritus, des excréments, de la saleté, un bazar indescriptible…





La semaine dernière, après qu’une information judiciaire a été ouverte et des investigations menées, le couple de trentenaires a été interpellé et placé en garde à vue. "A l’issue de la garde à vue, ce couple a été mis en examen pour 'privation de soins' pour les deux plus jeunes enfants et pour 'délaissement de mineurs, abandon moral de mineurs' pour les trois plus grands", indique Nicolas Heitz, procureur de la République d'Epinal à LCI.