Procès du viol du 36 : les doutes d'une serveuse du pub où tout a commencé

Ainsi, à la barre ce lundi, Leslie C. indique être arrivée le 22 avril au pub "pour travailler". "Je pense que les policiers étaient déjà là mais je ne suis plus sûre. La dame (Emily S. ) est arrivée. Elle était venue quelques fois avant. C'était son bar pour se détendre pendant son voyage en France" dit-elle.





Leslie C. explique ensuite qu'Emily S. lui aurait demandé une cigarette, cigarette qu'elle n'a pu lui offrir ne fumant pas. Leslie C. est alors allée demander aux policiers à l'autre bout du bar. Elle ne se souvient plus si c'est elle qui a amené la cigarette à Emily S. ou si c'est un policier qui l'a fait. Elle se souvient par contre que la touriste et les fonctionnaires ont commencé à discuter.





"Elle est venue vers eux, tout le monde était en train de discuter, de boire. Puis, j'ai parlé avec elle. Elle m'a demandé si je connaissais bien les policiers. Elle m'a dit : 'Ils m'ont demandé d'aller dans leur bureau pour le sexe. Je ne suis pas sûre pour le sexe mais ça m'intéresse d'aller voir leurs bureaux car mon père est policier'. Après elle m'a dit que l'un d'entre eux avait mis sa main sur ses fesses."





Leslie C. poursuit "Après, Emily S. est sortie avec un policier, ils étaient partis pour un petit moment puis ils sont revenus. Tout le monde est parti. Puis plus tard, on a fermé le bar. Un des policiers est venu me chercher avec ma collègue pour nous ramener dans leurs bureaux. Il nous a dit qu'Emily S. les accusait de viol. Elle ne parlait pas français". Leslie C; indique être ensuite allée avec sa collègue, à la demande des fonctionnaires, dans les locaux du 36 pour voir Emily S. qui s'y trouvait. "J'ai demandé si elle voulait appeler son père. Je lui ai prêté mon téléphone. Elle l'a appelé", raconte le témoin. Avant de conclure : "J'ai l'impression qu'il était un peu sceptique sur ce qu'elle disait...".