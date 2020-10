Professeur décapité dans les Yvelines : l'assaillant abattu avait bien revendiqué son geste

Il aurait agi pour attaquer celui "qui a osé rabaisser Muhammad" en montrant des caricatures de Mahomet. On en sait désormais plus sur le profil de l'assaillant qui a décapité un professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. Selon les premiers éléments, l'individu est d'origine tchétchène, né à Moscou et âgé de 18 ans. Il avait obtenu en France le statut de réfugié avec sa famille et habitait à Evreux. Son mode opératoire et une revendication sur les réseaux sociaux laissent clairement penser qu'il s'agit d'un "attentat terroriste islamiste caractérisé", pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Une attaque sanglante qui arrive trois semaines à peine après celle qui avait à nouveau visé les anciens locaux de Charlie Hebdo.