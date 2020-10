Professeur décapité dans les Yvelines : l'assaillant abattu serait un Tchétchène de 18 ans

Il aurait agi pour attaquer celui "qui a osé rabaisser Muhammad" en montrant des caricatures de Mahomet. On en sait désormais plus sur le profil de l'assaillant qui a décapité un professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. Selon les premiers éléments, l'individu serait né à Moscou et âgé de 18 ans. Son mode opératoire et une potentielle revendication sur les réseaux sociaux laissent clairement penser qu'il s'agit d'un "attentat terroriste islamiste caractérisé", pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Une attaque sanglante qui arrive trois semaines à peine après celle qui avait à nouveau visé les anciens locaux de Charlie Hebdo.

L'attaque a eu lieu vers 17h, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. L'individu a été interpellé quelques minutes après, muni d'une arme blanche et d'une arme à feu, quelques centaines de mètres plus loin, à Eragny dans le Val-d'Oise. Les forces de l'ordre ont fait feu sur lui, le blessant mortellement d'une dizaine de balles. Selon une source judiciaire citée par l'AFP, une pièce d'identité retrouvée sur lui indique qu'il serait né à Moscou en 2002.

Selon nos informations, et si son identité est confirmée, il s'agirait d'un jeune homme connu de la justice mais pas des services de renseignement. Il n'était en effet pas fiché S pour islamisme radical. Mais ces faits doivent encore être confirmés. On ne sait pas non plus quelles étaient ses éventuels liens avec le collège où le professeur d'histoire enseignait. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

De fait, trois éléments leur permettent de privilégier cette piste. En premier lieu, le témoignage des personnes qui ont vu l'individu suspect rôder autour du collège. Elle disent l'avoir entendu crier "Allah Akbar". L'assaillant aurait aussi crié ces mots avant d'être abattu par les policiers, selon une source proche de l'enquête interrogée par l'AFP. Ensuite, le mode opératoire, une attaque à l'arme blanche avec décapitation, est là aussi le signe d'une attaque terroriste. Et enfin, une possible revendication de son acte est à l'étude. Les enquêteurs s'intéressent en effet à un message posté sur Twitter par un

compte désormais fermé. Sous le pseudonyme "Tchétchène_270", son auteur qui s'identifie comme "Abdullah, le serviteur d'Allah" assure avoir voulu venger celui "qui a osé rabaisser Muhammad". Reste à savoir s'il s'agit bien de l'agresseur.