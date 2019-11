Projet d'attentat contre Emmanuel Macron en 2018 : deux nouveaux suspects liés à l'ultra-droite interpellés

L'enquête sur le projet d'attentat de l'ultradroite contre Emmanuel Macron compte deux nouveaux suspects. Deux hommes, de 30 et 45 ans, ont été arrêtés mardi en Moselle, et placés en garde à vue à la demande des magistrats instructeurs, et ont été déférés vendredi après-midi devant un juge d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal de Paris en vue d'une mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Les deux suspects sont soupçonnés d'avoir "pris part à des réunions au cours desquelles étaient évoquées des projets d'action violente notamment contre le président de la République".