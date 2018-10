Propos "anti-flics" : un syndicat de policiers porte plainte contre Yann Moix pour diffamation

Du coté de l'UNSA-Police, on n'en démord pas, malgré les excuses du chroniqueur. "C'est irrespectueux. Les collègues le prennent très mal. Le métier est de plus en plus difficile. Il faut que cela s'arrête. Il fait une généralité de tout. On pensait qu'il aurait pu se calmer mais à chaque fois, il réitère. Nous voulons qu'il soit condamné en justice. Il y a un public pour ces déclarations mais nous on en a marre. Il critique quelque chose mais par son intervention, il attise le feu. On a besoin de sérénité pour avancer et rétablir la sécurité dans des endroits les personnes en ont besoin", indique à LCI Philippe Capon, secrétaire général du syndicat.