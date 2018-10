Propos polémiques sur la police : six policiers intervenus au Bataclan demandent à rencontrer Yann Moix

Les propos du chroniqueur ont suscité plusieurs milliers de plaintes auprès du CSA, et un tollé chez les syndicats de police.





Mardi, sur LCI, Yann Moix était revenu sur ses propos, assurant avoir "manqué d'intelligence" et se défendant d'être "anti-flic". "Etre anti-flic n'a aucun sens et aucun intérêt. J'étais en colère. On peut être en colère contre des gens qu'on aime bien et je n'ai absolument rien contre la police", avait-il assuré.