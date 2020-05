Propos racistes lors d'une arrestation à L'Île-Saint-Denis : une plainte déposée pour violences policières

Samir, 28 ans, ouvrier dans le bâtiment de nationalité égyptienne, actuellement sans emploi et sans papiers, dénonce des "violences volontaires ayant entraîné une ITT non déterminée à ce jour, en réunion, avec usage ou menace d'une arme, par personnes dépositaires de l'autorité publique" et à caractère raciste. Il a déposé plainte contre X, ce samedi 9 mai. Vivant depuis dix ans en France, il porte aussi plainte pour "violation de liberté individuelle" et "destruction de bien privé", son téléphone portable ayant été détruit par un policier cette nuit-là...

On parle de la nuit du 25 au 26 avril derniers. Etant en "irrégularité administrative" sur le territoire français, Samir se trouvait de surcroît, selon son avocat, Arié Halimi, dans le véhicule d'un ami conduisant en état d'ébriété. Une version qui diffèrent de celle des policiers qui affirment, eux, avoir poursuivi deux hommes soupçonnés de vol sur un chantier d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), commune limitrophe de L'Ile-Saint-Denis. Mais l'enquête a été classée sans suite.