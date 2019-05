Pyrénées-Orientales : la gendarmerie alerte sur la circulation de faux billets et indique comment les reconnaître

La gendarmerie conseille aux commerçants, et particulièrement aux bars-tabacs, de "faire preuve d'une vigilance accrue notamment auprès des clients de passage". Elle recommande également de "veiller à ne pas perdre le ou les billets de vue pendant la transaction" et à ne pas "se laisser distraire par un éventuel complice".





Elle rappelle aux personnes visées qu'il ne faut "surtout pas encaisser l'argent avant d'avoir contrôlé la conformité de la coupure avec la monnaie Euros et l’existence de l’ensemble des signes de sécurité selon la méthode "TRI", méthode simple, rapide et efficace qui associe trois gestes : toucher, regarder, incliner "





Enfin, la gendarmerie précise que "ces fausses coupures comportent, en dessous des écritures de la BCE (Banque centrale européenne) rédigées en plusieurs langues, la mention "this is not legal. It is to be used for motion props only" et sous la bannière de l’Europe la mention "Movie Money".





Toute personne qui serait victime de ces arnaques doit signaler l'événement à la gendarmerie en composant le 17.