Quatre prêtres traditionalistes du Pas-de-Calais mis en examen pour "violences légères" sur mineurs

Quatre prêtres religieux traditionalistes de la communauté traditionaliste de Riaumont, à Liévin (Pas-de-Calais) ont été mis en examen pour "violences légères" sur mineurs, a indiqué un de leurs avocats à l'AFP, jeudi 17 janvier. La veille, ils étaient six à avoir été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des violences physiques sur des pensionnaires mineurs, a appris l'AFP de source proche de l'enquête, confirmant une information de RTL. Cette enquête, menée par les policiers de l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et la police judiciaire de Lille, concerne des faits de violences "non sexuelles" sur des pensionnaires qui "remontent" dans le temps mais qui "ont pu perdurer", selon cette source.