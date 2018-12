Que sait-on des victimes de l'attaque à Strasbourg ?

Un nouveau bilan provisoire communiqué mercredi matin, fait état d'au moins deux morts - une autre personne se trouve en état de mort cérébrale - et plusieurs blessés, dont certains grièvement. Au lendemain de l'attaque meurtrière survenue mardi soir dans le centre-ville de Strasbourg, on en savait un peu plus sur l'identité des victimes. Il s'agirait principalement d'hommes, et les deux personnes décédées serait un Français et un touriste d'origine thaïlandaise, dont l'épouse compterait parmi les blessés.





Ce dernier serait âgé de 45 ans, a précisé le ministère des Affaires étrangères à Bangkok, confirmant une déclaration, faite un peu plus tôt dans la journée par le maire de la capitale alsacienne, Roland Ries. "Il n'y a pas d'enfants", avait-il alors précisé, sur BFMTV, ajoutant que "certains ont eu une balle dans la tête".