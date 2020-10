Quel homme est Ludovic B., l'homme soupçonné du meurtre de Victorine Dartois ?

Selon les amis du témoin qui l’a dénoncé aux gendarmes, Ludovic B. n'aurait pas livré la même version des faits lorsqu'il s'était confié à lui. "Il a raconté qu’il avait fait une connerie et qu’à ce moment-là, il venait de prendre de la cocaïne", raconte un groupe de jeunes qui habitent le quartier. Certains d’entre eux le connaissent depuis l’enfance et sont encore sous le choc de ses aveux. "A l’époque, on allait dans les boums en bas de la barre où il a grandi et on s’amusait. C’était quelqu’un de gentil. Il n’a jamais été violent. On n’arrive pas à comprendre ce qui a pu lui passer par la tête pour faire ça", poursuit l’un d’eux.

Une semaine après le meurtre, Ludovic B. aurait même fait preuve d’un aplomb déroutant lors d’une discussion sur la mort de Victorine. "Je lui ai dit : 'Tu as vu ce qu’il s’est passé ?'. En me regardant dans le blanc des yeux, il a répondu : 'Ouais, c’est choquant. J’espère qu’ils vont l'attraper'". Alors, qui était vraiment leur ami d’enfance ? Au travail, Ludovic B. donnait l’image d’un employé sérieux. Avant de monter son entreprise, il était chauffeur-livreur. Un ancien collègue avec qui il travaillait le décrit comme "quelqu’un qui bossait", "plutôt calme" en apparence.